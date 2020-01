Nasce Arjen Robben – 23 gennaio 1984 – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 23 gennaio 1984 Nasce Arjen Robben, esterno d’attacco olandese di grande talento che ha fatto le fortune del Bayern Monaco È considerato uno dei calciatori più forti del mondo, per alcuni addirittura uno dei più grandi della storia. Arjen Robben è talento e magia calcistica, velocità e dribbling, precisione e potenza. Il giocatore, nato a Bedum il 23 gennaio 1984, è una vera e propria icona della sua generazione. È stato tra i giocatori in attività ad aver conquistato più titoli, simbolo di una nazionale, l’Olanda, capace di sfiorare per due volte la vittoria ai Mondiali di calcio. Arjen Robben, caratteristiche tecniche Robben è stato un esterno d’attacco dotato di grande intelligenza tattica abbinata alla semplicità dei movimenti palla al piede. Un movimento, in realtà, che tutti conoscono ma che non sono mai riusciti a fermare. La ... calcionews24

Nasce Arjen Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nasce Arjen