Modena, auto contro camion: muore un ragazzo di 26 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fabio Vulcano, un ragazzo di 26 anni di Finale Emilia, ha perso la vita ieri mattina poco prima delle 5 in un incidente stradale avvenuto sulla Panaria Bassa, in località Cà de Coppi. Il giovane, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato contro un camion che procedeva in direzione opposta. Fabio Vulcano, un ragazzo di 26 anni di Finale Emilia, ha perso la vita ieri mattina poco prima delle 5 in un incidente stradale avvenuto sulla Panaria Bassa, in località Cà de Coppi. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Mirandola intervenuti per i rilievi del caso. Quel che è certo è che il giovane è stato protagonista di uno scontro frontale: l’auto del 26enne, una Fiat Panda che procedeva in direzione Modena, si è schiantata contro un camion che viaggiava in direzione opposta e che si occupa del trasporto di alimenti per un’azienda di Bomporto. ... limemagazine.eu

