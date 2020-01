Mattarella:lotta antisemitismo-fascismo

"Non si abbassi mai la guardia contro l',la violenza e il". Lo ha detto il Presidente, a Gerusalemme, per il Forum mondiale sull'Olocausto.ricorda che il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria e che "la testimonianza di Liliana Segre sulla Shoah è stata un patrimonio prezioso". E' stata nominata senatrice a vita a gennaio 2018,quando "ricorrevano gli 80 anni delle leggi razziali, con cui ilperseguitò gli ebrei. Una grave pagina nera per l'Italia."(Di giovedì 23 gennaio 2020)