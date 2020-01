Mamma scoiattolo salva i suoi cuccioli dopo che il loro nido è stato distrutto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una Mamma scoiattolo fa tutto quello che è in suo potere e anche di più per poter salvare i suoi cuccioli, dopo che il loro nido è andato distrutto. L’istinto materno è uguale per tutte le specie del mondo e tutte le mamme lo sperimentano. E farebbero tutto quello che è possibile e anche quello che è impossibile per fare in modo che i loro figli non soffrano. Queste immagini ritraggono una Mamma scoiattolo che si dirige nel luogo in cui aveva lasciato, credendoli al sicuro, i suoi piccoli. Ma arrivata ha trovato tutto distrutto. Potete immaginare la sua disperazione in quel momento? Secondo quanto ricostruito, alcuni paesaggisti avevano demolito il nido in cui il roditore aveva lasciato i suoi tre cuccioli. Forse non se ne sono accorti e hanno distrutto la loro casa, per poi filmare quello che è accaduto poco dopo. Quello che la Mamma ha fatto per salvare i suoi cuccioli. ... bigodino

