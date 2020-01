“L’intelligenza artificiale va regolamentata”, parola del CEO Google Sundar Pichai (Di giovedì 23 gennaio 2020) “L’intelligenza artificiale va regolamentata”. L’affermazione arriva nientemeno che dal CEO di Google Sundar Pichai, in un editoriale pubblicato sul Financial Times, che ha voluto così attirare l’attenzione di aziende e governi su un aspetto critico della questione: non possono essere le aziende a decidere come vanno sviluppate le nuove tecnologie, soprattutto se si tratta di argomenti complessi che tirano in ballo anche aspetti giuridici, filosofici ed etici, come nel caso delle IA. “Spetta anche a noi accertarci che la tecnologia venga sfruttata per il bene collettivo e che sia disponibile per tutti”, ha proseguito l’amministratore delegato nell’articolo, invitando dunque i legislatori di tutto il mondo ad avviare i lavori per una definizione di linee guida condivise e standard di utilizzo globali. Foto: Depositphotos Pichai invoca ... ilfattoquotidiano

