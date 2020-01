La tregua in Libia non regge: bombardato l’aeroporto di Tripoli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mentre in Europa si parla di come mantenere la tregua e di come rinsaldare il cessate il fuoco, a Tripoli cadono razzi sull’aeroporto e si continua a sparare. Basta questo per far capire il netto divario tra i “percorsi diplomatici” ipotizzati dal Vecchio continente e la realtà sul campo. E forse questo basta anche per comprendere come mai i Paesi europei siano sempre più marginali all’interno del dossier. Aeroporto di Tripoli nuovamente chiuso Nel cuore della mattinata di mercoledì, in particolare, almeno sei razzi hanno colpito zone limitrofe e interne al perimetro dell’aeroporto situato nel quartiere di Mitiga. Si tratta dell’unico scalo civile operativo nella capitale libica, dopo che quello più grande di Qasr Bin Ghashir è stato distrutto dai combattimenti nel 2014. Ma l’aeroporto è anche una base militare importante, dove secondo il ... it.insideover

