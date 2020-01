Kate Middleton è davvero troppo magra, preoccupa la sua scelta (Foto) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Libera da altri problemi, quelli di cui tutti hanno parlato, Kate Middleton torna ai suoi impegni e torna sotto la lente di ingrandimento e si scopre che è ancora più magra (Foto). La moglie del principe William d’Inghilterra è sempre stata esile ma in questo periodo sembra davvero avere esagerato. Ci tiene moltissimo alla linea, l’ha sempre dimostrato, anche dopo ogni parto tornando nei suoi vecchi vestiti e nella stessa taglia da ragazza in brevissimo tempo, quasi immediatamente. Kate Middleton prosegue il suo tour nelle scuole, il look è di quelli meno formali, ben più moderni ma sempre classici. Deliziosi i nuovi outfit che la duchessa di Cambridge sta sfoggiando in questi giorni, sembra che il suo stile preferito adesso sia il look anni ’70. Dopo i pantaloni a vita alta e la camicia di seta che ci riporta in dietro negli anni, la mise resta sobria. Un cappotto cammello lungo fino ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Kate Middleton non resiste all’animalier: la gonna leopardata è low-cost (e costa meno di 10 euro) - #Middleton… - vogue_italia : «Quando ho avuto George, William era ancora impegnato con l'esercito e io mi sentivo isolata». Kate Middleton una d… - news_confusenet : Kate Middleton non resiste all’animalier: la gonna leopardata è low-cost (e costa meno di 10 euro) -