Inter, cena di gruppo: c’è Victor Moses, assenti Vecino e Politano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Serata di relax per i giocatori dell'Inter che si sono ritrovati a cena in un ristorante di Milano. Romelu Lukaku ha postato una foto di gruppo sui social, mostrando la presenza di Ashley Young (scatenato poi in veste di cantante nel classico rito d'iniziazione riservato ai neoacquisti), e di Victor Moses, l'ultimo arrivato. assenti invece, oltre all'infortunato Brozovic, Politano e Vecino al centro di voci di mercato relative al possibile trasferimento al Napoli. fanpage

