Half-Life Alyx: il giocatore sarà in grado di interagire quasi completamente con l'ambiente circostante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mondo di gioco di Half-Life: Alyx potrà essere utilizzato a proprio piacimento, compresa la possibilità di prendere un secchio e metterlo in testa ad un terribile headcrab, parola degli sviluppatori che hanno risposto a molte domande durante l'AMA tenutosi ieri su Reddit.Oltre ai dettagli tecnici, gli sviluppatori hanno parlato di come il personaggio interagirà all'interno del gioco. Essendo un titolo destinato alla realtà virtuale quindi, tutto quello presente nel gioco potrà essere usato per ostacolare i nemici o aggirarli. Lo sviluppo si è incentrato principalmente sull'utilizzo di un'arma ad una mano, in modo da avere l'altra libera per poter dare al giocatore una sorta di libertà; ciò nonostante sarà possibile impugnare l'arma con due mani per avere miglior stabilità nella mira.Due delle persone che hanno risposto alle domande erano ex membri di Campo Santo, Chris Remo e Jake ... eurogamer

