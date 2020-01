Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia: "Vorresti un fidanzato spagnolo?" (video) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nelle ultime ore, Ivan Gonzalez sta progettando un vero e proprio 'affondo' nei confronti di Clizia Incorvaia per conquistare il suo cuore. Il modello spagnolo ha invitato ufficialmente la coinquilina a raggiungerlo a Madrid per approfondire la conoscenza fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip':Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia: "Vorresti un fidanzato spagnolo?" (video) 23 gennaio 2020 19:15. blogo

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -