«Giulio fa cose»: a 4 anni dalla sua scomparsa, i genitori di Regeni raccontano il figlio in un libro (Di giovedì 23 gennaio 2020) «Giulio fa cose». Esce oggi, edito da Feltrinelli, il libro dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano di Cambridge assassinato il 25 gennaio del 2016 al Cairo, dove viveva e lavorava a una ricerca sul ruolo dei nuovi sindacati dopo le primavere arabe. Le circostanze della sua scomparsa non sono ancora state chiarite, a causa anche della scarsa collaborazione della procura egiziana e dei depistaggi delle autorità sotto il governo di al Sisi. Quella di Paola Deffendi e Claudio Regeni è da allora una vera e propria lotta per la verità. Supportati e accompagnati in questo doloroso percorso dall’avvocata Alessandra Ballerini, hanno attraversato 4 anni senza indietreggiare di un millimetro. A due giorni dall’anniversario della scomparsa del figlio, Paola e Claudio hanno la stessa determinazione del primo giorno, e con la stessa discrezione e dignità che li ha ... open.online

