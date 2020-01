CorSport: Napoli-Juve, Allan prova a recuperare, le terapie funzionano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gattuso è alle prese con le decisioni di formazione per la partita contro la Juve, di domenica sera. E deve fare i conti, come nelle ultime settimane, con il responso dello staff medico del Napoli sui calciatori infortunati. Come Allan. Il Corriere dello Sport scrive: “Spera di dover fare a meno di anti-dolorifici, ne ha già presi a sufficienza, e comunque le terapie stanno rispondendo e una maglia in fondo al tunnel del San Paolo lui la sogna. C’è una speranza, neanche piccolissima, di lasciarsi alle spalle tutti i guai di questo anno orribile ma anche la percezione che forse entro domenica sera potrà passare quest’accidente che gli ha tolto l’allegria”. L'articolo CorSport: Napoli-Juve, Allan prova a recuperare, le terapie funzionano ilNapolista. ilnapolista

