Corruzione, migliora l’indice di percezione per l’Italia. Transparency: “Speravamo di più. Non regolamentati lobbying e conflitti di interessi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ancora un piccolo passo avanti per l’Italia. l’indice di percezione della Corruzione 2019 (CPI) pubblicato oggi da Transparency International (relativo al 2019) vede il nostro paese al 51° posto nel mondo con un punteggio di 53 punti su 100, migliore di un punto rispetto all’anno precedente. Dominano la classifica Danimarca e Nuova Zelanda come già l’anno scorso. Stesso discorso per il fondo del ranking, dove troviamo ancora Somalia e Sud Sudan. Perdono posizioni Canada, Francia e Gran Bretagna che restano comunque nella fascia alta della classifica. l’Italia pur segnando un lieve miglioramento, rallenta la sua scalata alla classifica globale della Corruzione. Una scalata iniziata ormai otto anni fa. “Siamo lieti di vedere un ulteriore miglioramento – dice Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia – ma sinceramente speravamo in qualcosa di ... ilfattoquotidiano

