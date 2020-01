Australian Open 2020, Rafael Nadal supera Federico Delbonis in tre set e raggiunge il terzo turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dura più del previsto l’incontro odierno di Rafael Nadal, che nel secondo round degli Australian Open 2020 sconfigge un coriaceo Federico Delbonis in due ore e trentadue minuti di gioco e raggiunge così il terzo turno, dove ad attenderlo ci sarà il derby spagnolo con Carreno Busta, suo tradizionale compagno di doppio. Alla Rod Laver Arena il leader della classifica mondiale vince con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-1. Nel primo set si palesano subito tanto le difficoltà al servizio quanto la tenacia di Delbonis, che riesce a conquistare un lunghissimo secondo game dopo aver annullato ben sei palle break. Il quarto gioco non ha però lo stesso esito perché stavolta Nadal è più concreto e coglie la prima chance a disposizione per strappare il servizio all’avversario. L’argentino non riesce minimamente a impensierire il maiorchino in risposta e così Nadal può chiudere con il ... oasport

