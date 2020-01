Asse Inter-Napoli: Politano azzurro, ma non solo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fino a qualche mese fa rivali Champions, oggi ‘alleate’ di mercato. S’infiamma la rotta Napoli-Milano nerazzurra. Politano viaggia verso la Campania, ma anche sulla scorta di quanto accaduto per lo scambio saltato tra Inter e Roma, sempre meglio attendere l’ufficialità. Si procede verso il passaggio dell’esterno alla corte di Gattuso in una operazione di prestito su 18 mesi con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram Forza Napoli! Avanti così! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4aa-1f3fb.png" alt=" open.online

