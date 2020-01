Allarme virus cinese a Bari, il Policlinico: “le prime analisi sono negative” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dalle prime analisi effettuate su una donna proveniente da Wuhan con sospetto contagio da coronavirus sembra scongiurato il pericolo di infezione. Il pericolo contagio anche in Italia, forse è scongiurato. Dalle prime analisi effettuate dal Policlinico di Bari sulla donna proveniente da Wuhan con sospetto virus cinese, non ci sono ancora indicazioni che possano far … L'articolo Allarme virus cinese a Bari, il Policlinico: “le prime analisi sono negative” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

