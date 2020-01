Al Cnao di Pavia paziente con aritmia ventricolare curato con protoni: è la prima volta al mondo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Operazione da primato mondiale quella avvenuta al Cnao di Pavia, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove un paziente con aritmia ventricolare è stato curato con un fascio di protoni. Si tratta di un caso unico: vista la gravità della patologia è stato deciso di utilizzare questo tipo di trattamento mai applicato prima all’uomo. Per la prima volta al mondo un paziente con aritmia ventricolare è stato “curato” con un fascio di protoni: il trattamento è avvenuto al Cnao, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, di Pavia ed è stato messo a punto grazie a una stretta collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo. Il fascio di protoni ha colpito, in modo mirato e con un ridottissimo impatto sui delicati tessuti circostanti, la porzione del cuore responsabile dei battiti cardiaci irregolari. Il Cnao di Pavia è uno dei sei centri al mondo dotati di ... limemagazine.eu

