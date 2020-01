‘Abbiamo un grosso problema…’: Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara rompe il silenzio sulla fidanzata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nessuna crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara E pensare che fino a qualche settimana fa girava voce che tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara ci fosse una crisi profonda. Tutte fake news, la storia d’amore tra la storica opinionista di Uomini e Donne e l’imprenditore fiorentino va a gonfie vele. A darne conferma è lo stesso chef che ha deciso di rompere il silenzio e rivelare a tutti come stanno veramente le cose. Ricordiamo che il 50enne ha uno dei ristoranti più apprezzati nel capoluogo toscano. Intervistato dal magazine di gossip DiPiù ha assicurato che la loro relazione sentimentale si rafforza ogni giorno che passa. I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e l’unico problema è la distanza che li divide. L’unico problema di coppia è la distanza: Roma-Firenze Nel corso della lunga intervista per il periodico DiPiù, Vincenzo Ferrara ha smentito ... kontrokultura

