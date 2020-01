1917: girare il film in piano sequenza è stata la scelta migliore? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un approfondimento sullo stile di ripresa di 1917 e sull'incredibile lavoro del regista Sam Mendes e del direttore della fotografia Roger Deakins. Pochi film possono risultare così incredibili alla visione come 1917, il nuovo film di Sam Mendes. Nel raccontare la corsa contro il tempo di due soldati che devono consegnare un importante messaggio per annullare un attacco imminente e salvare la vita a 1600 uomini, Mendes e il direttore della fotografia Roger Deakins hanno scelto di girare l'intero film in tempo reale dando vita a quello che sembra essere un unico piano sequenza della durata di due ore. Si tratta solamente di una dimostrazione tecnica di forza o c'è di più dietro a questa scelta? L'impresa tecnica di 1917 Semplice follia ... movieplayer

Noovyis : (1917: girare il film in piano sequenza è stata la scelta migliore?) Playhitmusic - - thetricksterway : RT @ilcarza: sul film (1917) tornerò su o anche no, intanto applausi al suo regista (Sam Mendes) per la risposta a proposito della scelta d… - ilcarza : sul film (1917) tornerò su o anche no, intanto applausi al suo regista (Sam Mendes) per la risposta a proposito del… -