Valle d'Aosta, un uomo viene morso da un ragno e muore dopo una serie di infezioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dalla Valle d'Aosta arriva una storia poco chiara riguardante la sanità. Lo scorso 14 gennaio Ernesto Mantovelli, presidente di una onlus che si occupa di disabili, è morto all'ospedale Parini per una grave forma di insufficienza renale. A risultare fatale per lui è stata una serie di infezioni. La liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Aosta, morso da un ragno in ospedale: muore paziente con insufficienza renale #Aosta - Mov5Stelle : ?? In diretta da Roma, l’incontro con i facilitatori regionali del #TeamDelFuturo! Ecco i facilitatori della Valle… - Raggelante : RT @LaZebraAPuah: Luglio 1986, montagne della Valle D'Aosta. È l'estate in cui il nostro parroco ha ricevuto cassette e cassette di pesche… -