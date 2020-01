Ucciso di botte, un anno fa la morte del piccolo Giuseppe: il ricordo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCardito (Na) – Venne Ucciso selvaggiamente dal compagno della madre. A distanza di un anno è ancora forte il ricordo del piccolo Giuseppe, a cui saranno dedicate una messa ed una fiaccolata domenica 26 gennaio, nella Chiesa Sacro Cuore di Cardito. “Un episodio ancora vivo nei nostri cuori, una ferita che sanguina e fa male come il primo giorno”, ha spiegato il sindaco del Comune, Giuseppe Cirillo. Il piccolo fu Ucciso di botte il 27 gennaio 2019 dal compagno di sua madre. Attualmente sono entrambi sotto processo a Napoli. Il primo per omicidio, tentato omicidio e maltrattamenti, la seconda per comportamento omissivo. “Subito dopo la messa ci sarà una fiaccolata, andremo tutti assieme ad inaugurare la piazzetta che lo ricorderà, luogo dedicato a tutti i bambini dove, in modo immaginario, potranno giocare insieme al piccolo Giuseppe ... anteprima24

