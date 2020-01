Taylor Mega cacciata da Barbara D’Urso minaccia Mediaset su Instagram (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Taylor Mega non ama essere cacciata dagli studi televisivi. Buono a sapersi. Non lo sapeva Barbara D’Urso che ha osato allontanarla da Live non è la D’urso, dopo il suo collegamento. Lei si è sfogata sul suo profilo Instagram, minacciando Mediaset. Taylor Mega era in collegamento con Live non è la D’Urso, come accade spesso in realtà. Dopo il collegamento, però, Barbara D’Urso l’avrebbe cacciata senza troppi convenevoli. E secondo voi lei come l’ha presa? L’influencer prezzemolina che ormai ritroviamo dappertutto ha deciso di sfogarsi in un lungo video su Instagram, nel quale non le manda certo a dire e minaccia denunce a destra e a sinistra. “E’ un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri ... bigodino

TaylorMega_FP : RT @TaylorMega_FP: Ecco la foto incriminata. Taylor Mega bannata anche da Leroy Merlin.......... ?????????? #TaylorMega - beatricezefferi : RT @fuoridalcorotv: .@mariogiordano5 risponde a Taylor Mega che in settimana si era lamentata di non aver avuto spazio per parlare nella pu… - zazoomnews : Taylor Mega risponde alle critiche: “Non mi avranno mai come vogliono” - #Taylor #risponde #critiche: #avranno -