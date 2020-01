Salvini al citofono, vicepresidente Parlamento Tunisia: Gesto razzista (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Un atteggiamento razzista e vergognoso che mina i rapporti tra Italia e Tunisia". Così il vicepresidente del Parlamento tunisino Oussama Sghaier ha commentato, durante un’intervista radiofonica, l’episodio in cui il leader della Lega Matteo Salvini, a pochi giorni dalla fine della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, ha citofonato davanti alle telecamere a casa di un uomo tunisino a Bologna, chiedendogli se fosse uno spacciatore. Salvini replica a stretto giro: “Razzismo? Io ho raccolto il grido di dolore di una mamma coraggio che ha perso il figlio per droga, la lotta agli spacciatori dovrebbe unire e non dividere”. "Salvini irresponsabile, mina i rapporti tra Italia e Tunisia" "Salvini è un irresponsabile – ha detto ancora Sghaier - perché non è la prima volta che prende atteggiamenti vergognosi nei confronti della popolazione ... tg24.sky

