Pamela Anderson, matrimonio in gran segreto: chi è il quinto marito (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pamela Anderson, matrimonio numero 5! Per l’attrice e bagnina simbolo di Baywatch, 52 anni, nozze a sorpresa e in gran segreto. Dopo essere stata sposata con Tommy Lee, dal quale ha avuto due figli, Kid Rock e Rick Salomon (quest’ultimo per ben 2 volte), Pamela ha detto il quinto sì il 20 gennaio scorso a Malibu, come riporta The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia dei fiori d’arancio. Dopo la fine dell’ultimo matrimonio, negli ultimi anni Pamela Anderson ha avuto una lunga relazione con il calciatore Adil Rami, mollato nell’estate 2019 a causa di alcuni tradimenti dello sportivo. Poi è arrivato quello che oggi a quanto pare è diventato il suo neo marito, il produttore cinematografico Jon Peters, 74 anni. Il loro, in realtà, non è proprio un legame nuovo di zecca. (Continua dopo la foto) Pamela Anderson e Jon Peters erano usciti insieme per la prima volta 30 anni fa e ... caffeinamagazine

dalaila76590771 : @PamelaFerrara Ah scusa dimenticavo altri esimi politologi come: Emma Valentina Nappi Oliviero toscani Luca e paolo… - UnioneSarda : #PamelaAnderson si è sposata (per la quinta volta) - DomenicoSerrav2 : @_GrayDorian Dopo pamela anderson,asia argento,corona,chef rubio,balotelli,jax,fedez,gemitaiz,valentina nappi e mah… -