Omicidio Samira, Mohamed è tornato in Italia: ecco dove è recluso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Come sappiamo, Mohamed Barbri, marito di Samira El Attar, è stato negli ultimi tempi arrestato in Spagna, raggiunto da mandato di cattura internazionale a Madrid. L'uomo è tornato in Italia da alcune ore. È sbarcato all'aeroporto di Milano per essere trasferito al carcere di San Vittore. Ricordiamo come Mohamed sia al momento accusato di Omicidio ed occultamento del cadavere della moglie. Lo scorso 1 gennaio, Barbri aveva lasciato l'Italia per fuggire in Spagna. Poche ore prima di lasciare il nostro paese, il 39enne di origine marocchina avrebbe detto alla suocera Malika, madre di Samira, che nessuno sarebbe mai riuscito a prenderlo. Si sbagliava. Omicidio Samira: nuovo sopralluogo a Stanghella Come leggiamo da FanPage, a Stanghella (Padova) si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri, in via Gorzon Sinistro Inferiore. Qui Mohamed Barbri avrebbe trascorso ...

