Mourinho criticato, giocatori in rivolta: quanti malumori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Josè Mourinho torna a far parlare di sé. Il manager del Tottenham avrebbe già procurato malumori all’interno dello spogliatoio degli Spurs Il suo ritorno in Premier League aveva riacceso l’entusiasmo, ma ora José Mourinho torna a far parlare di sé in maniera alquanto negativa. Come svelato dal tabloid The Sun ci sarebbe stata una lite … L'articolo Mourinho criticato, giocatori in rivolta: quanti malumori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Mourinho criticato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mourinho criticato