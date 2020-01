Maria De Filippi choc: ‘Quella scena dietro le quinte andava censurata, non dovevano vedermi così’. Lacrime in studio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Javier disperato ad Amici 19: ecco il motivo Nell’ultima puntata di Amici 19 andata in onda sabato scorso nei banchi della scuola televisiva mancava un allievo. Stiamo parlando del ballerino spagnolo Javier. Per quale motivo non era presente? Il ragazzo stava piangendo disperato nella sale prove e non aveva nessuna intenzione di uscire da lì. In poche parole il giovane provava troppa vergogna per quello che aveva commesso giorni prima. Infatti, negli spogliatoi, sotto l’occhio vigile delle telecamere ha pronunciato della parole molto gravi nei confronti dello staff del talent show, professori e danzatori professionisti. Maria De Filippi raggiunge il ballerino Javier in sala prove Non vedendolo tra i banchi, Maria De Filippi ha preso una decisione molto importante: lasciare lo studio di Amici e raggiungere Javier nella sala prove. A quel punto la conduttrice pavese si è ... kontrokultura

