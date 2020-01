M5s, parte la corsa alla successione. Patuanelli in pole. Il timore che Di Maio si ricandididi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il primo vero congresso dei 5Stelle eccolo qui. Almeno secondo i più speranzosi, secondo i detrattori di Luigi Di Maio, per non girarci troppo intorno. Ed è una bomba ad orologeria pronta a esplodere a marzo, quando sono in programma gli Stati generali. Continuare con la figura del capo politico o creare un direttorio? Intanto la corsa alla successione è iniziata ancora prima che il ministro degli Esteri comunicasse le sue dimissioni da capo politico. È iniziata nei messaggi che i parlamentari si sono scambiati per tutto il giorno, nelle telefonate, nelle discussioni più o meno animate.È un tutti contro tutti, tra timori e organigramma da comporre. “Guida collegiale”, è il leitmotiv delle ultime ore. Non più un capo politico, ma più persone con gli stessi poteri in una sorta di direttivo o gran consiglio, con la ... huffingtonpost

M5S_Camera : Favoriamo e promuoviamo l’utilizzo del metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari del nostro Paese, i… - raffaellapaita : Quello che è poco interessante è la grillizzazione del Pd, mentre è preoccupante che possa mettere da parte ogni pr… - La7tv : #ottoemezzo @franborgonovo imputa il fallimento di @luigidimaio alle alleanze prima con Lega poi con PD: 'Parte del… -