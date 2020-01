LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di due set. L’americano vola sulle ali dell’entusiasmo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 CON UN ALTRO ACE, Sandgren SI AGGIUDICA ANCHE IL SECONDO SET: QUESTA VOLTA L’AMERICANO SI IMPONE 6-4. Ora si fa durissima per Berrettini. 40-30 Arriva il set point. 30-30 Deve fare tre o quattro volte il punto, ma alla fine ce la fa Berrettini: l’americano è un felino in difesa. 30-15 Macchina da ace, se ce n’è una, Sandgren. 15-15 Servizio e dritto per aggiustare le cose. 0-15 Il nastro prepara la palla per l’attacco di rovescio a Sandgren, il quale però mette in corridoio. 5-4 Bella la smorzata incrociata con cui il romano si riporta a solo un game di distanza dal rivale, che ora però potrà servire per il secondo set. 40-30 Accelerazione di dritto per Sandgren: Berrettini può solo guardare. 40-15 Risposta aggressiva dell’americano che sorprende il romano. 40-0 Tre chance per accorciare un’altra ... oasport

