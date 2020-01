Kate Middleton perfetta in stile anni ’70: pantaloni a vita alta e camicia di seta e il look conquista (Foto) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non ha più rivali Kate Middleton a Buckingham Palace da quando Meghan Markle è andata via trasferendosi in Canada ma lei era in ogni caso la vera futura regina (foto). Dopo l’abito in pizzo rosso, il più scintillante che potesse scegliere, eccola perfetta con un nuovo look, stile anni ’70 e vittoria garantita. Non è la prima volta che Kate Middleton indossa i pantaloni neri a vita alta ma abbinati alla camicia di seta l’outfit è completo, perfetto per portarci indietro negli anni, gli stessi anni oggi così tanto di tendenza tra le varie linee di abbigliamento da donna. E’ serena la duchessa di Cambridge e si vede, immaginiamo anche solo per un attimo la famiglia reale e tutti i panni sporchi che ha dovuto lavare in questo periodo. Sembra che Kate abbia provato in qualche modo a tenere unita la famiglia ma ormai ognuno va per la sua strada e lei resta nella favola. Kate Middleton AL ... ultimenotizieflash

_beaphoenix_ : RT @_lasilviaaa: Nella vita non chiedo molto, solo il cappotto che ha oggi Kate Middleton. - SkyTG24 : Kate Middleton, il vestito rosso indossato a Buckingham Palace è già sold out. FOTO - silviamasini87 : RT @VanityFairIt: Kate Middleton, il primo look post Megxit parla di regalità -