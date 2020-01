Il videogioco di Holly e Benji arriva nel 2020: ecco Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il titolo sarà pubblicato da Bandai Namco e arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020. Data la riproposizione di un'icona come Capitan Tsubasa, il videogioco desidera offrire un'esperienza che sappia coinvolgere i fan storici del manga/anime, senza tuttavia dimenticare gli appassionati di calcio. fanpage

infoitscienza : Arriva Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo videogioco di Holly & Benji - infoitscienza : Holly e Benji, il videogioco: quando esce Captain Tsubasa Rise of New Champions -