Gwyneth Paltrow posa in una vagina di fiori: così combatte i tabù sulle parti intime femminili (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow ha presentato la serie "Goop Lab" a Los Angeles e per l'occasione ha lanciato una nuova provocazione. Vestita in total white, ha posato sullo sfondo di un'enorme vagina realizzata con i fiori. così facendo, ha provato ad abbattere i tabù sull'organo sessuale femminile. fanpage

