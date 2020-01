Grande Fratello incidente in bagno, chi è stato? Caccia al colpevole (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questo articolo Grande Fratello incidente in bagno, chi è stato? Caccia al colpevole è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. incidente “sporco” al Grande Fratello Vip 4, uno dei concorrenti ha lasciato il bagno in pessime condizioni e nella casa è Caccia al colpevole: chi sarà stato? Non c’è pace nella casa più spiata d’Italia, tra Fernanda Lessa che sparisce e Barbara Alberti che vorrebbe lasciare il reality la settimana non sta proseguendo nel migliore … youmovies

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -