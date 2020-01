Dopo Hammamet non ci sono più dubbi che Favino sia un grande attore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Quanto ci mette un attore italiano per raggiungere la consacrazione a livello di pubblico e di critica nell’Italia che invecchia ogni giorno un po’ di più? La risposta sta tutta nel consenso generale che, dai social fino al botteghino sta – giustamente – circondando Pierfrancesco Favino, che a 50 anni raccoglie finalmente gli applausi che ha sempre meritato. Vanta vent’anni di carriera a perdifiato, spesi a raccontare storie e personaggi in cui ha creduto fortemente e follemente, tra palcoscenico, piccolo e grande schermo. Non tutti i progetti a cui ha preso parte hanno avuto successo, ma non ce n’è stato uno solo in cui non si sia tuffato a capofitto, lavorando tanto e con rispetto. Per se stesso, ma soprattutto per il personaggio da interpretare, specie se realmente esistito. La sfida, in certi casi, è puntualmente immensa e spaventosa: evitare come la peste la tentazione ... wired

alemichetti : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Dopo “Hammamet” arriva nelle sale il film che riabilita chi ha votato 5 Stelle - LEGGI L'ARTICOLO di Sergio Ma… - paulecci : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Dopo “Hammamet” arriva nelle sale il film che riabilita chi ha votato 5 Stelle - LEGGI L'ARTICOLO di Sergio Ma… - OttavoColle : Dopo “Hammamet” arriva nelle sale il film che riabilita chi ha votato 5 Stelle -