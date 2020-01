Dieta con riso integrale per sgonfiare la pancia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il riso integrale, sottoposto a una lavorazione finalizzata all’eliminazione della sola pula (ossia lo strato fibroso più esterno), rappresenta una valida alternativa per chi punta a sgonfiare la pancia. Il beneficio in questione è il risultato dell’importante contenuto di fibre – in 100 grammi di riso integrale ne troviamo quasi due tra fibre solubili e insolubili – nutrienti che favoriscono la regolarità intestinale, risultando di riflesso utili quando si tratta di combattere il gonfiore addominale causato dalla stipsi. Disponibile sul mercato tutto l’anno, il riso integrale, come evidenziato anche dagli esperti di Humanitas, è noto per la sua ricchezza in vitamine del gruppo B, aventi un ruolo di forte rilevanza nel mantenimento dell’efficienza del metabolismo e nel contrasto alla fame nervosa. I motivi per cui vale la pena introdurre il riso ... dilei

claire_cocteau : RT @parcesepulto: Rimandare la dieta per non generare il sospetto di essere solidali con Salvini. - ElenaBortolotto : RT @parcesepulto: Rimandare la dieta per non generare il sospetto di essere solidali con Salvini. - rauhlsweetness : @floregig_ ti capisco.. anche io mi trovo a disagio con il mio corpo, motivo per il quale sono sempre a dieta, non… -