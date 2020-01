Cane spiaggiato ad Ischia: trovato morto in una cassetta ortofrutticola (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mercoledì 22 Gennaio ha avuto luogo un raccapricciante ritrovamento su una delle isole più famose d’Italia, Ischia: un Cane è stato ritrovato spiaggiato. Ciò che rende ancora più sconvolgente il fatto è che l’animale, trovato sulla spiaggia delle Monache a Lacco Ameno, era stato rinchiuso all’interno di una gabbia artigianale. La “prigione” era stata costruita utilizzando due cassette ortofrutticole tenute insieme con dello spago. Cane spiaggiato ad Ischia, il ritrovamento Dei passanti, che stavano passeggiando sulla spiaggia, hanno notato l’oggetto che si era arenato ed hanno rinvenuto al suo interno la carcassa di un cucciolo di Cane in avanzato stato di decomposizione. L’avvenimento è stato subito segnalato e comunicato al servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord e alla guardia costiera di Ischia. Ancora da stabilire se ... notizie

AntonellaStara2 : RT @rep_napoli: Orrore a Ischia: cane spiaggiato, lo avevano rinchiuso in una cassetta ortofrutticola e gettato in mare [aggiornamento dell… - rep_napoli : Orrore a Ischia: cane spiaggiato, lo avevano rinchiuso in una cassetta ortofrutticola e gettato in mare [aggiorname… -