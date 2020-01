Calciomercato Napoli, accordo con l’Inter per Politano: ecco le cifre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Napoli è pronto a soffiare Politano alla Roma: accordo di massima con l’Inter, manca quello col calciatore Il Napoli si concede un regalo sul mercato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di ieri sera. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo economico di massima con l’Inter per Matteo Politano. Pochi giorni fa a un passo dalla Roma nell’ambito di uno scambio con Leonardo Spinazzola mai concretizzato, l’esterno potrebbe presto vestire di azzurro. In un’operazione da 25 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

