Caccia al molestatore di studentesse della Sapienza e di Roma Tre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I carabinieri danno la Caccia a un molestatore seriale che si aggira nei pressi delle università Romane "La Sapienza" e "Roma Tre" infastidendo le studentesse. Sono già diverse le denunce arrivate ai militari dell'Arma che hanno dato il via agli accertamenti. Secondo quanto si apprende, l'uomo dice di chiamarsi Salvo e scambia il numero di cellulare con le ragazze con la scusa della promozione del suo ristorante. Ma non si accontenta solo di questo. In alcune occasioni avrebbe abbracciato e tentato di baciare alcune studentesse. La notizia è rimbalzata anche sui social network dove diverse vittime hanno raccontato i fatti spiegando alle coetanee di fare attenzione. agi

