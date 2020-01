Bianca Guaccero verso Tv8 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bianca Guaccero - Giovanni Ciacci Il destino incerto di Detto Fatto potrebbe portare ad una clamorosa doppia uscita. Non solo il programma, ma anche la conduttrice sarebbe in procinto di lasciare Rai 2. Bianca Guaccero, da due anni al timone della trasmissione che fu di Caterina Balivo, è al centro di curiosi rumors di ‘tele-mercato’. Il settimanale Chi, che una settimana fa lanciava l’indiscrezione del passaggio di Bianca su Sky, rilancia con altri dettagli del trasloco. L’attrice e conduttrice pugliese – si legge – avrebbe deciso di lasciare la Rai e accettare il nuovo progetto che la vedrebbe diventare il volto del mattino di Tv8, con un programma in onda quotidianamente. In attesa di sapere cosa ne sarà della Guaccero (ma anche di Detto Fatto), al solo pensiero di vederla su Tv8 a qualcuno sarà già venuto un sobbalzo. Giovanni Ciacci è infatti ... davidemaggio

