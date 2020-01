Bevi caffè amaro? Potresti avere problemi psicologici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo un recente studio, chi beve caffè amaro potrebbe avere problemi psicologici seri. Amanti del caffè al rapporto. Chi è solito berlo amaro, potrebbe avere infatti dei seri problemi psicologici. A rivelarlo è uno studio scientifico del 2015 che ha preso a campione più di mille persone, rilevando una corrispondenza tra coloro che preferiscono il … L'articolo Bevi caffè amaro? Potresti avere problemi psicologici è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

