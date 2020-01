Armando Incarnato beccato con una donna: lascerà Uomini e Donne? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Armando Incarnato è finito nel mirino delle discussioni sui social: il cavaliere del Trono Over, infatti, è stato scoperto con una donna. A tradire il napoletano sarebbe stata proprio una sua diretta pubblicata su Instagram nella quale appare una bionda molto sospetta. L’ex fidanzata Veronica, inoltre, lo aveva già accusato di intrattenere una relazione con un’altra donna. A quel punto Maria aveva esortato il cavaliere a portarla in studio. Dopo questa scoperta, Armando lascerà Uomini e Donne? Armando Incarnato scoperto con una donna Uno dei personaggi più discussi del Trono Over in queste ore è sicuramente Armando Incarnato: il cavaliere napoletano è stato sorpreso con una donna. Infatti, in une delle sue stories su Instagram è spuntata una ragazza con i capelli lisci, biondi e un viso molto dolce. Il cavaliere era uscito con la figlia e con questa donna e non è di certo ... notizie

dailynews_24 : Uomini e Donne Over, Armando Incarnato sorpreso in Calabria con una bionda - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #ArmandoIncarnato svela cosa lo ha spinto a chiedere il numero a #BarbaraDeSanti, ‘punge’… -