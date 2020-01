Aereo Ryanair costretto a fare un atterraggio d’emergenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Panico su un volo Ryanair, dopo che il fumo ha invaso la cabina costringendo il pilota a chiedere un atterraggio d’emergenza. L’Aereo partito da Bucarest e diretto a Londra è stato costretto a tornare sulla pista pochi minuti dopo il decollo. Ecco cos’è successo. Brutta avventura per 169 passeggeri partiti dall’aeroporto di Otopeni con la destinazione Londra. L’Aereo della compagnia Ryanair, un Boeing 737-800 diretto a a Londra Stansted era appena decollato dall’aeroporto di Bucarest quando la cabina si è riempita di fumo. I passeggeri si sono spaventati, anche perché, come hanno raccontato in molti e come si vede anche dai video girati con il telefonino da alcune persone a bordo, non sono uscite le maschere di ossigeno e molti hanno dovuto coprirsi la bocca e il ... bigodino

federicabarbar4 : Questa mattina, volo Ryanair Palermo-Treviso. Per quanto non ami volare, grazie o a causa (dipende dai punti di vi… - DottoressaAtl : Mi succede una cosa cosi è la volta buona che non salgo mai mai più su un aereo. - BlitzQuotidiano : Ryanair: fumo in cabina, aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza VIDEO -