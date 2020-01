Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 18:45 (Di martedì 21 gennaio 2020) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma-TERAMO E NEL QUALE E’ COINVOLTA UNA MOTO. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA NOMENTANA. IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SITUAZIONE COMPLICATA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DOVE UN ALTRO INCIEENTE, QUI COINVOLTE PIU’ VETTURE, STA PROVOCANDO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ... romadailynews

Roma : #Pigneto, cambia la #mobilità del quartiere per i lavori di costruzione della nuova stazione FS Pigneto. Modifiche… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -