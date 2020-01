Verona, Segre: “Una via per Almirante? Incompatibile con la mia cittadinanza onoraria. Il Comune faccia una scelta” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada…”. Così Liliana Segre ha reagito alla notizia che la città scaligera intende dedicare una via allo storico leader del Movimento sociale italiano, che fu Segretario del comitato di redazione del giornale La difesa della razza ed espresse il suo sostegno al Manifesto della Razza. Il 16 gennaio il consiglio comunale di Verona ha deciso all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. Ma appena otto giorni prima la giunta di centrodestra aveva approvato l’intitolazione di una strada cittadina ad Almirante. Il quale, dopo la caduta del regime fascista di Mussolini, aderì alla repubblica di Salò alleata di Hitler. Una personalità agli antipodi di Liliana Segre. A proporre l’intitolazione di una via ad Almirante è stato il presidente del consiglio comunale e deputato di ... ilfattoquotidiano

