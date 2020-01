Urbano (ds Novara): «Ricordo i tempi con Buffon e Nedved» (Di martedì 21 gennaio 2020) Orlando Urbano, direttore sportivo del Novara, racconta i suoi trascorsi alla Juventus, nella stagione 2006-07 in Serie B Orlando Urbano, direttore sportivo del Novara, è stato intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com. Ecco alcune sue dichiarazioni sul suo passato alla Juventus, nella stagione 2006/07. Il Novara sarà il prossimo avversario della Juventus U23. Urbano – «Per me è stato come vivere un sogno: condividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di Buffon, Del Piero che avevano appena vinto il Mondiale e vederli allenarsi con il massimo dell’umiltà e della professionalità. Con Chiellini ho un ottimo rapporto e con lui sono cresciuto insieme. Non vedo l’ora di riabbracciare anche Nedved». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

