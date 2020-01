Ultimo e la fidanzata Federica: l’ennesima crisi scrive la parola “fine”? (Di martedì 21 gennaio 2020) La storia tra il cantautore Ultimo e la sua fidanzata Federica Lelli pare sia giunta definitivamente al capolinea. I rumors a riguardo si diffondono in un battibaleno, tuttavia sembrano esserci diversi indizi a supporto della tesi di una rottura che non lascia speranze. Dopotutto non è difficile credere che i due abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione, se si considerano i tortuosi trascorsi. Questa non è che l’ennesima crisi per Ultimo e la sua ragazza. Ultimo è tornato single A quanto riportato dal sito Very Inutil People, ad allertare i fan del cantautore i pettegolezzi circa la sua assenza alla festa di compleanno della fidanzata. Federica Lelli ha di recente compiuto 20 anni, celebrando il traguardo con un party in un noto locale di Roma, dove tutti hanno notato la mancanza di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Ad accrescere i dubbi un altro campanello ... thesocialpost

