Termosifoni spenti a Casal Bruciato: cittadini accendono falò in strada (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Alcune decine di cittadini, abitanti delle case popolari del Comune di Roma, in via Tommaso Smith, nel quartiere di Casal Bruciato, stanno dando fuoco in strada a un cumulo di rifiuti per protestare contro il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. “Sono circa 10 giorni che stiamo al freddo. La caldaia si e’ rotta e nessuno viene a ripararla”, commenta un manifestante. L'articolo Termosifoni spenti a Casal Bruciato: cittadini accendono falò in strada proviene da RomaDailyNews. romadailynews

