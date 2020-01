Star Fetchers: Pilot, il brutale action adventure in 2D è disponibile gratuitamente su Steam (Di martedì 21 gennaio 2020) Il brutale action adventure in 2D Star Fetchers: Pilot di Svavelstickan è disponibile gratuitamente per PC su Steam.Per chi non lo sapesse, "Star Fetchers: Pilot è la prima parte di un viaggio che segue le vicende di due delinquenti mentre affrontano il gangster più duro che ci sia mai stato". I protagonisti, dunque, cercheranno di arrivare ai vertici dell criminalità fino a sconfiggere il temibile Doghead.Leggi altro... eurogamer

