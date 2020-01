Silvia Provvedi col pancione in abito bianco è felice accanto al suo Giorgio (Foto) (Di martedì 21 gennaio 2020) E’­­ la rivista Chi in esclusiva a mostrare le Foto di Silvia Provvedi col pancione. Se la brunetta del duo Le Donatella è riuscita a tenere nascosta la gravidanza per i primissimi mesi adesso sarebbe davvero impossibile, le sue forme sono lievitate, il pancione è già ben evidente e a sottolinearlo ci pensa l’abito bianco scelto dalla cantante. E’ al quinto mese di gravidanza Silvia Provvedi, informa la rivista di Alfonso Signorini pensando già al matrimonio con il suo compagno. E’ Giorgio De Stefano il responsabile di tutta la felicit­­à che sta vivendo l’ex fidanzata di Fabrizio Corona. La ricordiamo infatti non molto tempo fa delusa dall’amore dopo l’addio all’ex re dei paparazzi. Da domani Chi sarà in edicola con le prime Foto col pancione della Provvedi. Sempre in compagnia di sua sorella ma da più di un anno accanto a lei c’è anche Giorgio. GRANDI PROGETTI TRA Silvia Provvedi E ... ultimenotizieflash

