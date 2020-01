Serie B, un altro gol fantasma a Cosenza: due volte nella stessa porta in un mese (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel derby tra Cosenza e Crotone, che si è imposto per 1-0, la squadra di casa era riuscita a trovare il pari di Sciaudone che aveva superato il portiere Cordaz, che però con un bell'intervento era riuscito a respingere il pallone. Per arbitri e guardalinee il pallone non ha varcato la porta, il VAR non c'è il Cosenza è stato beffato. Un mese fa c'era stato sempre a Cosenza un episodio simile, contro l'Empoli. fanpage

officialmaz : Un tifoso investito (e morto). Un altro grave. Travolti da un’auto guidata da tifosi rivali. È successo oggi, in It… - OptaPaolo : 150 - Dal suo esordio con la maglia della Juventus, nell’agosto 2015, Paulo #Dybala ha vinto 150 gare in tutte le c… - SSSAndrina77 : @loiducciaa Io mi sono convinta a guardarlo dopo aver visto Kuzgun dove ho conosciuto BarisArduc. Ovviamente non c… -